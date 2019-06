Stand: 13.06.2019 05:00 Uhr

Zahlreiche Schäden wegen Unwetter in MV

Gewitter und Starkregen haben am Mittwochabend in Mecklenburg-Vorpommern für zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr gesorgt. In Blankensee bei Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind acht Gäste einer Hochzeitsfeier verletzt worden.

Verletzte durch herabstürzenden Ast

Die 100 Hochzeitsgäste hatten im Freien gefeiert, als ein circa vier Meter langer Ast von einer Windböe erfasst wurde und herabstürzte. Die Verletzten - drei Frauen und fünf Männer - wurden laut Polizei in Krankenhäuser in Prenzlau, Pasewalk, Ueckermünde und Neubrandenburg gebracht. Die verbliebenen Gäste wurden seelsorgerisch betreut.

Blitzeinschläge und vollgelaufene Keller

In den übrigen Landesteilen, vor allem in den Landkreisen Rostock und Mecklenburgische Seenplatte sowie in der Hansestadt Rostock, mussten die Einsatzkräfte mehrfach wegen umgestürzter Bäume und vollgelaufener Keller ausrücken. Durch Blitzeinschläge kam es zu Dachstuhlbränden in Sildemow, Klein Schwaß und Lichtenhagen-Dorf. In Kuchelmiß brannte nach einem Blitzeinschlag eine Gartenlaube nieder. Verletzte hat es einem Sprecher des Landkreises Rostock zufolge nicht gegeben.

Bahnverkehr betroffen

Auch der Regionalbahnverkehr zwischen Rostock und Schwerin war durch Blitzeinschlag vorübergehend unterbrochen.

