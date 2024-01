Stand: 06.01.2024 08:31 Uhr Zahl der jugendlichen "Rauschtrinker" in MV deutlich gestiegen

Entgegen dem bundesweiten Trend ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus behandelt werden mussten, in Mecklenburg-Vorpommern zuletzt gestiegen. 2022 seien 437 sogenannter Rauschtrinker im Alter von 10 bis 19 Jahren behandelt worden, teilte die Krankenkasse DAK mit. Das entspreche einer Zunahme gegenüber dem Vorjahr von rund 13 Prozent. Bundesweit war die Zahl das dritte Jahr in Folge gesunken, zuletzt um 1,3 Prozent. Den größten Anstieg gab es im Nordosten laut DAK in der Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen. In dieser Altersgruppe stieg die Zahl der betroffenen Mädchen den Angaben zufolge sogar um rund ein Viertel.



