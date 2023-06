Stand: 11.06.2023 15:06 Uhr Zahl der Verkehrstoten in MV fast auf Vorjahresniveau

Nach dem deutlichen Anstieg tödlicher Verkehrsunfälle in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2022 zeichnet sich keine grundlegende Trendumkehr ab. Wie das Statistische Amt in Schwerin mitteilte, kamen in den ersten beiden Monaten 2023 auf den Straßen im Nordosten neun Menschen ums Leben. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren zehn Verkehrstote zu beklagen. Allerdings ging die Zahl der Schwerverletzten deutlich zurück.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.06.2023 | 15:06 Uhr