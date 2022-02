Stand: 01.02.2022 19:03 Uhr Zahl der Schulkinder mit Depression in MV gestiegen

Während der Corona-Pandemie ist die Zahl der Schulkinder im Land mit einer Depression nach Krankenkassen-Zahlen gestiegen. Im ersten Pandemiejahr 2020 seien in Mecklenburg-Vorpommern über neun Prozent 15- bis 17-Jährige mehr als im Vorjahr erstmals mit einer Depression ärztlich behandelt worden, teilt die Krankenkasse DAK-Gesundheit mit. Bei den 10- bis 14-Jährigen habe es ein Plus von rund sechs Prozent gegeben. Analysiert wurden die Jahre 2019 und 2020. Der Report basiert auf Daten von fast zehn Prozent aller Kinder und Jugendlichen in Mecklenburg-Vorpommern. | 01.02.2022 19:02

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 01.02.2022 | 16:00 Uhr