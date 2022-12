Stand: 05.12.2022 13:30 Uhr Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss in MV gestiegen

Die Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss hat laut Daten des Statistischen Landesamtes in Mecklenburg-Vorpommern im Schuljahr 2021/22 zugenommen. Demnach stieg die Zahl im Vergleich zum Vorjahr von 646 auf 846 Jugendliche an. Fast zwei Drittel davon waren demnach junge Männer. So hoch wie in diesem Jahr lag die absolute Zahl zuletzt im Schuljahr 2007/08. Von den Jugendlichen, die in diesem Jahr ohne Schulabschluss abgegangen sind, hatten der Statistik zufolge 120 nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Das sei ein Anstieg um 45 im Vergleich zu 2021.

