Zahl der Pendler um 700.000 gestiegen: MV besonders betroffen Stand: 12.10.2023 11:09 Uhr Immer mehr Menschen in Deutschland pendeln zur Arbeit. Sie legen dabei immer längere Strecken zurück. Das betrifft allen voran auch Mecklenburg-Vorpommern.

Die weitesten Pendlerwege aller Landkreise und Städte bundesweit nahmen im vergangenen Jahr Menschen aus der Region Ludwigslust-Parchim auf sich. Sie legten im Schnitt pro Tag 27,4 Kilometer zurück. Für Mecklenburg-Vorpommern folgen die Landkreise Nordwestmecklenburg mit 23,1 Kilometern und der Kreis Rostock mit 20,2 Kilometern. Das hat das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung mitgeteilt

Mehr Pendler in Deutschland

Die Zahl der Pendler sei demnach innerhalb eines Jahres bundesweit um rund 700.000 gestiegen, so das Institut. Damit arbeiteten zum Zeitpunkt der Datenerhebung 20,3 Millionen Beschäftigte nicht in der Kommune, in der sie wohnen.

Keine Daten über Verkehrsmittel

Anhand der Statistik lässt sich allerdings nicht nachweisen, wie viele Menschen im Berichtszeitraum tatsächlich die Arbeitsstätte aufgesucht haben oder im Homeoffice tätig waren. Auch geht aus den Daten nicht hervor, welche Verkehrsmittel auf dem Weg zur Arbeit genutzt wurden.

