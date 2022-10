Zahl der Gewalttaten gegen Polizisten in MV stark gestiegen Stand: 13.10.2022 16:04 Uhr Wie aus einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des Bundeskriminalamtes (BKA) in Wiesbaden hervorgeht, ist in keinem anderen Bundesland die Zahl der offiziell erfassten Gewalttaten gegen Polizisten so stark gestiegen wie in Mecklenburg-Vorpommern.

Im Jahr 2021 wurden in Mecklenburg-Vorpommern 912 Übergriffe registriert. Das waren 216 (31 Prozent) mehr als im Jahr zuvor. Bundesweit wurde ein Anstieg um 1,8 Prozent auf 39.649 Fälle verzeichnet. Die Aufklärungsquote lag bei 97,6 Prozent.

298 tätliche Angriffe auf Polizisten im Jahr 2021

Nach Definition des BKA müssen Beamte nicht körperlich verletzt werden, damit eine Tat als Gewalt gegen Polizisten erfasst wird. “Ausreichend ist, wenn aus allgemeiner Feindseligkeit gegen den Staat oder aus persönlichen Motiven gegen die Amtsträgerin oder den Amtsträger oder aus anderen Beweggründen gehandelt wird”, heißt es dazu. In diese Kategorie fallen zum Beispiel auch Widerstandshandlungen gegen Vollstreckungsbeamte.

Bei den in Mecklenburg-Vorpommern erfassten Gewalttaten handelt es sich in 481 Fällen um Widerstandshandlungen, aber auch um 298 tätliche Angriffe auf Polizisten, die in 22 Fällen als schwere oder gefährliche Körperverletzung, einmal als versuchter Totschlag gewertet wurden. Zudem gingen 77 Bedrohungen, 15 Nötigungen und 1 Freiheitsberaubung in die Statistik mit ein.

MV-Innenminister Pegel zeigt sich besorgt

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) äußerte sich besorgt über diese Entwicklung und kündigte eine entschiedene Ahndung von Übergriffen an. "Jeder Angriff gegen die Bediensteten der Polizei ist einer zu viel und darf nicht hingenommen werden. Es gibt auch keinerlei Rechtfertigungen für körperliche oder verbale Angriffe gegenüber Polizeivollzugsbeamtinnen und –beamten", betonte er. Wer mit polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden sei, dem stehe der Rechtsweg offen.

Er forderte außerdem Respekt für die Arbeit der Sicherheitskräfte. "Die Polizei besteht aus Bürgern in Uniform, aus Müttern, Vätern, Töchtern und Söhnen, die die Sicherheit und Ordnung in unserem Land gewährleisten und hierbei leider zu oft ihr eigenes Leben und ihre körperliche Unversehrtheit in Gefahr bringen müssen."

