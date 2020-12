Stand: 08.12.2020 08:51 Uhr Zahl der E-Auto-Ladesäulen steigt in MV auf 320

Die Zahl der öffentlich zugänglichen Ladesäulen für Elektroautos ist in Mecklenburg-Vorpommern innerhalb eines knappen halben Jahres um 38 Prozent gestiegen. Wie aus Daten des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft hervorgeht, nahm ihre Zahl von 231 im Mai auf 320 im Oktober zu. Damit liegt Mecklenburg-Vorpommern im Ranking der Bundesländer an drittletzter Stelle. Die meisten Ladesäulen gibt es in Bayern und Baden-Württemberg. Im Nordosten waren nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes am 1. Oktober dieses Jahres 3.570 Elektro- und Plugin-Hybrid-Autos zugelassen. | 08.12.2020 08:49