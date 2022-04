Z-Symbol und Bewaffnete vor Rostocker Flüchtlingsunterkunft Stand: 13.04.2022 11:50 Uhr In Rostock hat die Polizei zwei Bewaffnete vor der Notunterkunft für ukrainische Geflüchtete festgenommen. Die beiden Männer hatten vor der Hansemesse auch das sogenannte Z-Symbol gesprayt.

Die Personen haben das Z-Symbol laut Polizei in der Einfahrt der Rostocker Hansemesse gesprüht - also in direkter Nähe der Notunterkunft für Ukrainische Geflüchtete. Das Zeichen steht für die Unterstützung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die Rostocker Polizei hat die Verdächtigen noch vor Ort festgenommen. Sie hatten laut Polizei auch Waffen, Pyrotechnik und Betäubungsmittel dabei.

Der Staatsschutz ermittelt

Gegen sie wurden Strafanzeigen aufgenommen - wegen des Verstoßes gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz und wegen Sachbeschädigung. Bei einer Verurteilung könnte die Täter eine Haftstrafe von bis zu 3 Jahre erwarten. Weil es sich offenbar um eine politisch motivierte Straftat handelt, ermittelt jetzt auch der Staatsschutz.

