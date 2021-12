Stand: 13.12.2021 13:41 Uhr Wut über Maskenpflicht: Aggressiver Kunde verletzt Verkäuferin

Aus Wut über die Maskenpflicht soll ein 38 Jahre alter Kunde eines Einkaufsmarktes in Lübtheen (Ludwigslust-Parchim) eine Verkäuferin angegriffen und verletzt haben. Wie ein Polizeisprecher erst am Montag sagte, hatte die 56-Jährige den Mann nach bisherigen Erkenntnissen bereits am Freitag darauf hingewiesen, dass er einen Mund-Nasen-Schutz im Laden aufzusetzen habe. Er sei plötzlich aggressiv geworden, habe sich lautstark gegen die Maskenpflicht ausgesprochen, die Frau beschimpft und derart geschubst, dass sie zu Boden stürzte. Dabei erlitt die Angestellte leichte Verletzungen. Der 38-Jährige soll dann das Geschäft verlassen haben und wurde von der Polizei in seiner Wohnung angetroffen. Dort habe man ihm mit einer sogenannten Gefährderansprache die Konsequenzen solchen Handels erläutert. | 13.12.2021 13:41