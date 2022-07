Stand: 02.07.2022 15:18 Uhr Wustrow: Zeesbootregatta am Saaler Bodden gestartet

Bei Sonnenschein, blauem Himmel und leichtem Wind sind am Samstag bei der 36. Wustrower Zeesbootregatta rund 35 Boote in See gestochen. Die wendigen Holzboote mit den markanten braunen Segeln kämpften traditionell am Saaler Bodden um vordere Plätze. Die Regattawertung erfolgt nach Angaben der Kurverwaltung des Ostseebads Wustrow in drei Klassen entsprechend der Rumpflänge. Zeesboote gehören seit Jahrhunderten zum Bild des Fischlandes. Die ersten stammen wohl aus dem 15. Jahrhundert. | 02.07.2022 15:18

