Stand: 17.11.2020 07:17 Uhr Wusterhusen: Greifswalder bester Berufsabsolvent Deutschlands im Metallbau

Der Sieger im bundesweiten Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks in der Sparte Metallbau kommt aus Greifswald. Der 24-jährigen Metallbauer Dennis Breitenfeldt von der HAB Hallen- und Anlagenbau GmbH in Wusterhusen setzte sich in dem Leistungsvergleich mit der erfolgreichen Lösung einer Konstruktionsaufgabe für einen federgelagerten Universaldämpfer durch. Bundesweit gehörte er zu insgesamt 3.000 Teilnehmern, die in diesem Jahr in 130 verschiedenen Handwerksberufen um den Sieg wetteiferten. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks veranstaltete den Wettbewerb der besten Berufsabsolventen bereits zum 69. Mal. | 17.11.2020 07:17