Stand: 15.08.2022 06:51 Uhr Wulkenzin: Sven Blank bleibt Bürgermeister

Sven Blank bleibt Bürgermeister in Wulkenzin bei Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Bei einem Bürgerentscheid am Sonntag stimmte laut Wahlleiter Nils Alexander gut die Hälfte der Wählenden (51,6 Prozent) gegen eine Abwahl des seit 2008 amtierenden Gemeindeoberhauptes. Für eine Abwahl hätte es einer Zweidrittelmehrheit bedurft. Die Wahlbeteiligung lag bei 48,7 Prozent. Gemeindevertreter hatten einen Bürgerentscheid über die Abwahl Blanks initiiert. Sie werfen ihm u.a. Nähe zur Penzliner Runde vor, die regelmäßig in Wulkenzin tagt. Der Verfassungsschutz MV hat die Penzliner Runde in den Bereich der Reichsbürger eingestuft. | 15.08.2022 06:50

