Stand: 16.03.2022 11:26 Uhr Wredenhagen: 20-Jähriger überschlägt sich mit Fahrzeug

Ein 20-Jähriger ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall zwischen Wredenhagen und Kambs (Mecklenburgische Seenplatte) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam der Mann aus bislang noch ungeklärter Ursache gegen 8 Uhr auf der L24 in einer Kurve von der Straße ab. Infolgedessen überschlug sich sein Wagen. Der 20-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. | 16.03.2022 11:14