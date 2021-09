Stand: 29.09.2021 17:43 Uhr Wotenitz: Bus rutscht in Graben - niemand verletzt

In Mecklenburg-Vorpommern hat sich erneut ein Unfall mit einem Bus ereignet. Der Bus, in dem sich keine Fahrgäste befanden, rutschte laut Polizei zwischen Büttlingen und Wotenitz bei Grevesmühlen (Kreis Nordwestmecklenburg) in einen Graben. Der Fahrer blieb unverletzt. Seinen Angaben gegenüber der Polizei zufolge war die Straße sehr rutschig. Kurz zuvor sollen dort Erntemaschinen viel Dreck auf der Straße hinterlassen haben. Der Bus rutschte bei leichtem Gefälle in einen Graben und prallte gegen das Ortseingangsschild von Wotenitz. Die Polizei schätzt den Schaden auf 6.000 Euro. | 29.09.2021 17:43

