Stand: 26.02.2023 09:01 Uhr Wolgast: Zwei Verletzte bei Unfall auf Peenebrücke

Bei einem Unfall auf der Peenebrücke in Wolgast sind am Samstagabend zwei Menschen verletzt worden. Ein 20-Jähriger war mit seinem Auto auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern geraten und in eine Baustellensicherung gefahren. Eine dahinter fahrende 41-Jährige fuhr mit ihrem Wagen in das Unfallauto und danach folgte noch ein weiteres Auto, teilte die Polizei mit. Die 18 Jahre alte Beifahrerin des Unfallverursachers kam leicht verletzt ins Krankenhaus, auch die 41-Jährige wurde leicht verletzt.

