Stand: 14.08.2023 07:51 Uhr Wolgast: Zwei Motorradfahrer bei Unfall auf B111 verletzt

Am Sonntagabend sind bei einem Verkehrsunfall in Wolgast ein Motorradfahrer leicht und eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhren die Betroffenen mit ihren Zweirädern auf der B111 von der Insel Usedom kommend in Richtung Züssow, als ein 18-jähriger Autofahrer aus der Straße Am Fuchsberg auf die B111 einbog und die Beiden dabei aus ungeklärter Ursache übersah. Es kam zum Zusammenstoß beider Motorräder und des Autos. Die beiden Verletzten wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

