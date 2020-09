Stand: 23.09.2020 10:49 Uhr - NDR 1 Radio MV

Wolgast: Zeugensuche nach Angriffen auf Pferde

Nach Angriffen auf Pferde in Wolgast werden dort Zeugen gesucht. Laut Polizei wurde den Tieren auf ihrer Weide Schnittverletzungen zugefügt, sodass sie vom Tierarzt behandelt werden mussten. Tatwaffe sei vermutlich ein Messer gewesen. Die Besitzerin habe die Attacken bemerkt und angezeigt. Der erste Fall habe sich in der Nacht zum 11. September ereignet, der zweite Fall in der Nacht zu Montag. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, weil gegen das Tierschutzgesetz verstoßen wurde. | 23.09.2020 10:44