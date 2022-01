Stand: 16.01.2022 08:30 Uhr Wolgast: Wohnung in Mehrfamilienhaus ausgebrannt

In Wolgast ist in der Nacht eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrannt. Rund 50 Feuerwehrleute mussten ausrücken, um zu löschen und die Hausbewohner in Sicherheit zu bringen. Der Sachschaden liegt nach Angaben der Polizei bei rund 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den Wohnungs-Mieter wegen möglicher Brandstiftung. | 16.01.2022 08:30