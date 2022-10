Stand: 18.10.2022 12:44 Uhr Wolgast: Werftaufenthalt für Pommernkogge "Ucra"

Die Pommernkogge "Ucra" wird bis voraussichtlich Mitte November in der Werft in Wolgast sein. Dort wird das 150 Tonnen schwere Holzschiff nach drei Jahren zum ersten Mal aus dem Wasser gehoben und erhält einen neuen Anstrich. Die ehrenamtliche Crew wird nach Informationen von Vereinschef Lothar Hoffmann den größten Teil der Wartungsarbeiten am Unterwasserschiff selbst übernehmen, bekommt von der Werft aber auch Hilfe. In diesem Jahr war die "Ucra" von Mai bis September zu 112 Fahrten auf dem Stettiner Haff und der Ostsee unterwegs. Für Hoffmann eine "erfolgreiche dritte Saison", mehr sei kaum möglich. Die "Ucra", eine originalgetreue Rekonstruktion einer mittelalterlichen Ostseekogge, habe sich in Ueckermünde zu einem Publikumsmagneten entwickelt, hieß es.

