Stand: 23.12.2023 12:41 Uhr Wolgast: Verdacht der schweren Brandstiftung

Nach einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Wie das Polizeipräsidium in Neubrandenburg mitteilte, waren Feuerwehr und Polizei am Freitagnachmittag alarmiert worden. Zur Brandbekämpfung seien drei Freiwillige Feuerwehren der Region mit insgesamt 51 Einsatzkräften angerückt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Drei Wohnungen in dem betroffenen Aufgang seien so stark verrußt, dass die Bewohner vorerst nicht zurück könnten. Den durch das Feuer verursachten Schaden beziffert die Polizei mit etwa 30.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.12.2023 | 12:40 Uhr