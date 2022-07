Stand: 02.07.2022 09:33 Uhr Wolgast: Sperrungen in der Stadt und auf der Peenebrücke

In Wolgast und auf der Peenebrücke kann es am Vormittag wegen einer Demonstration zu Verkehrsbehinderungen kommen. Nach Angaben einer Landkreissprecherin ist von 10 Uhr bis etwa 11 Uhr der Bereich des Hafens und der Innenstadt betroffen, danach ist die Peenebrücke etwa bis 12 Uhr gesperrt. Auch Fußgänger und Radfahrer müssen mit Einschränkungen rechnen, hieß es weiter. An- und Abreisenden wird empfohlen über Anklam auszuweichen. | 02.07.2022 09:33