Stand: 18.08.2020 07:24 Uhr - NDR 1 Radio MV

Wolgast: Polizei sucht 71-jährigen mutmaßlichen Räuber

Die Polizei in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) fahndet nach einem 71 Jahre alten mutmaßlichen Räuber. Er soll am Montag einen 82-jährigen Bekannten in dessen Wohnung geschlagen und beraubt haben. Die Männer sollen sich am Montagnachmittag zu einem Gespräch in der Wohnung des 82-Jährigen getroffen haben. Plötzlich habe ihn der 71-Jährige den Bekannten geschlagen und dessen Brieftasche geraubt. Danach sei der Täter geflüchtet, so ein Polizeisprecher. Der 82-Jährige musste in einer Klinik medizinisch versorgt werden. Das Motiv sei noch unklar, hieß es. | 18.08.2020 07:21