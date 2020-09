Stand: 22.09.2020 18:06 Uhr - NDR 1 Radio MV

Wolgast: Pferde auf der Weide verletzt

Unbekannte haben innerhalb weniger Tage mehrfach Pferde auf einer Weide in Wolgast (Kreis Vorpommern-Greifswald) verletzt. Nach Polizeiangaben erlitten zwei Tiere Schnittwunden, die durch Tierärzte behandelt werden mussten. Tatwaffe sei vermutlich ein Messer gewesen. Die Besitzerin habe die Attacken bemerkt und angezeigt. Der erste Fall habe sich in der Nacht zum 11. September ereignet, der zweite Fall in der Nacht zum Montag. Die Tiere seien an verschiedenen Stellen verletzt worden. | 22.09.2020 18:06