Stand: 02.11.2022 11:54 Uhr Wolgast: Peenebrücke über Nacht voll gesperrt

Autofahrer müssen in der Nacht auf Donnerstag die Peenebrücke in Wolgast umfahren. Wegen Asphaltierungsarbeiten ist die Brücke ab 19 Uhr voll gesperrt. Ab voraussichtlich Donnerstag 6 Uhr soll der Verkehr wieder rollen, so das zuständige Straßenbauamt in Neustrelitz. Die Umleitung erfolgt über die B 110 und die südliche Inselzufahrt. Auf den Bahn- und Schiffsverkehr haben die Arbeiten keine Auswirkungen.