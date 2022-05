Stand: 18.05.2022 13:01 Uhr Wolgast: Peenebrücke in der Nacht zu Donnerstag gesperrt

In Wolgast sind derzeit Firmen mit der Instandsetzung der Peenebrücke beschäftigt. In der Nacht zu Donnerstag muss deshalb die nördliche Usedom-Zufahrt von 20.45 Uhr bis 6 Uhr morgens komplett gesperrt werden. Das betrifft auch Zugverbindungen von und nach Usedom. An den Fahrbahnübergangskonstruktionen der Brücke werden neue Dichtungsprofile eingezogen. Diese Arbeiten können die Firmen nur bei hochgeklappter Brücke erledigen. Autofahrer, die auf die Insel oder von ihr herunterfahren wollen, werden über die südliche Usedom-Anbindung umgeleitet. Wer also von Wolgast in das elf Kilometer entfernte Zinnowitz will, muss einen 60 Kilometer langen Umweg über die B110 und die Zecheriner Brücke nehmen. | 18.05.2022 13:00

