Stand: 17.01.2022 14:56 Uhr Wolgast: Nach Brand Wohnungsinhaber unter Verdacht

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Nacht zum Sonntag in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) geht die Polizei Anklam jetzt von einer vorsätzlichen Tat aus. Bei den Ermittlungen der Kriminalpolizei hat sich der dringende Tatverdacht wegen schwerer Brandstiftung gegen den 27 Jahre alten Wohnungsinhaber erhärtet. Der Mann konnte nach der Tat gestellt und vorläufig festgenommen werden. Er wird heute Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt. | 17.01.2022 14:55

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 17.01.2022 | 15:30 Uhr