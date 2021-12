Wolgast: Mutmaßlicher Vergewaltiger in U-Haft Stand: 22.12.2021 15:09 Uhr Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung in Wolgast (Kreis Vorpommern-Greifswald) hat das Amtsgericht Greifswald Haftbefehl gegen einen 34-jährigen Tatverdächtigen aus dem Iran erlassen. Die Tat soll sich am Samstagabend in der Nähe eines Supermarktes an der B111 zugetragen haben.

Der Tatverdächtige soll die Frau an einer Sitzbank angegriffen, in ein Gebüsch gezerrt und vergewaltigt haben. Der mutmaßliche Täter war zunächst geflüchtet, die Frau kam in ein Krankenhaus. Bei der Ermittlung des Tatverdächtigen spielten mehrere Faktoren eine Rolle, wie die Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mitteilte.

Weitere kriminaltechnische Untersuchungen im Gange

Zum einen konnte die Spurensicherung sehr deutliche Hinweise sichern. Aber auch die detaillierte Beschreibung der 18-jährigen Geschädigten und von Zeugen brachten die Beamten auf die Spur des mutmaßlichen Täters. Wichtig sei auch gewesen, dass die junge Frau sofort die Polizei verständigt hatte. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Weitere kriminaltechnische Untersuchungen wie DNA- und Fingerabdruck-Abgleiche sowie die Auswertung weiterer Zeugenaussagen seien im Gange.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 22.12.2021 | 16:00 Uhr