Stand: 21.12.2021 16:12 Uhr Wolgast: Mutmaßlicher Vergewaltiger festgenommen

Die Kriminalpolizei hat in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) einen Iraner festgenommen. Der 34-Jährige ist dringend tatverdächtig, in der Nacht zu Sonntag eine Frau vergewaltigt zu haben. Zurzeit laufen noch weitere Prüfungen, Spurenauswertungen und Zeugenvernehmungen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Staatsanwaltschaft Stralsund am Mittwoch Haftantrag stellen und eine Haftrichtervorführung erfolgen wird. | 21.12.2021 16:12