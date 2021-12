Stand: 19.12.2021 08:21 Uhr Wolgast: Mutmaßliche Vergewaltigung einer jungen Frau

In Wolgast ist eine junge Frau nach ersten Erkenntnissen der Polizei Opfer eines Sexualverbrechens geworden. Demnach soll ein unbekannter Mann die Frau am Samstagabend an einer Sitzbank angegriffen und vergewaltigt haben. Der mutmaßliche Täter flüchtete. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Die Polizei hat den Tatort weiträumig abgesperrt. | 19.12.2021 08:21