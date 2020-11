Stand: 13.11.2020 16:35 Uhr Wolgast: Krankenhaus von Sonnabend an wieder geöffnet

Die Station der Unfallchirurgie am Kreiskrankenhaus Wolgast ist von Sonnabend an wieder geöffnet. Am vergangenen Wochenende waren zwei Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden. Bei allen anderen Pflegekräften und Ärzten seien die Testergebnisse negativ, so die Ärztliche Direktorin. Die beiden betroffenen Mitarbeiter bleiben in Quarantäne. Alle anderen dürfen wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Das strikte Besuchsverbot sei auch wieder aufgehoben und der Operationsbetrieb könne weitergehen. | 13.11.2020 16:35