Stand: 08.11.2020 17:08 Uhr Wolgast: Krankenhaus-Mitarbeiter positiv auf Corona getestet

Am Kreiskrankenhaus Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Wochenende ein Mitarbeiter der Unfallchirurgie positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet worden. Der Verlauf sei bisher symptomfrei, so eine Sprecherin. Die Infektion wurde im Rahmen einer Routineuntersuchung entdeckt. Das Krankenhaus leitete umgehend Sicherheitsmaßnahmen ein. Die Kranken- und Notfallversorgung sei aber weiterhin vollständig gesichert. Geplante Operationen in der kommenden Woche wurden abgesagt. Außerdem gilt ein Besuchsverbot auf der unfallchirurgischen Station. | 08.11.2020 17:08