Stand: 13.06.2021 15:36 Uhr Wolgast: Hoher Schaden bei Brand in Kapelle

Ein Feuer hat in einer Kapelle in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) großen Schaden angerichtet. Laut Polizei waren am Sonntagmittag Dämmstoffe im Dachbereich in Brand geraten. Ein Fremdverschulden könne nicht ausgeschlossen werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen unter Kontrolle bringen. Der betroffene Pfarrer schätzte den Schaden gegenüber der Polizei auf rund 350.000 Euro. | 13.06.2021 15:35