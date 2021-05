Stand: 17.05.2021 08:36 Uhr Wolgast: Hakenkreuz an AfD-Büro - Staatsschutz ermittelt

Am Bürgerbüro der AfD in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind am Wochenende ein Hakenkreuz und etliche Beschimpfungen in die Verglasung geritzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wird geprüft, ob der Vorfall im Zusammenhang mit Protesten gegen den Landesparteitag der AfD steht, der in Kemnitz bei Wolgast stattgefunden hat. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen. | 17.05.2021 08:36