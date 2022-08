Stand: 09.08.2022 07:22 Uhr Wolgast: Haftbefehl gegen Pflegerin nach Todesfall?

Nach der Festnahme einer Pflegerin in Wolgast will die Staatsanwaltschaft Berlin heute entscheiden, ob sie Haftbefehl beantragt. Sie wirft der 45-Jährigen Körperverletzung mit Todesfolge vor. Die Frau sollte sich eine Woche lang um eine 27-jährige pflegebedürftige Frau kümmern. Deren Eltern fanden sie dann an Brei erstickt in der Berliner Wohnung der Pflegerin. Offen war zunächst, warum die Pflegerin in Mecklenburg-Vorpommern war. | 09.08.2022 07:17