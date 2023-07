Stand: 24.07.2023 07:00 Uhr Wolgast: Fünf Verletzte nach Unfall auf B111

In der Nähe von Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind bei einem Autounfall fünf Menschen verletzt worden - darunter drei Kinder im Alter von acht, vier und einem Jahr. Sie alle waren Insassen in einem Transporter. Laut Polizei ist der 31-jährige Fahrer des Wagens am Sonntag von der Straße auf der B111 abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er hatte gebremst, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Die B111 musste vorübergehend in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Weil die Strecke nach Usedom führt und demnach bei Urlaubern sehr beliebt ist, kam es zu längeren Staus.

