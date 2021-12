Stand: 21.12.2021 08:17 Uhr Wolgast: Fahndung nach Vergewaltiger

Die Polizei in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sucht weiter intensiv nach einem Vergewaltiger. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, wurde der etwa 30 bis 40 Jahre alte Gesuchte trotz genauer Beschreibung durch das 18-jährige Opfer bisher nicht gefunden. Der Täter soll die junge Frau am späten Samstagabend in der Nähe eines Supermarktes an der Bundesstraße 111 in Wolgast angesprochen, in ein Gebüsch gezerrt und sie vergewaltigt haben. | 21.12.2021 08:16