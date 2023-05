Stand: 19.05.2023 15:19 Uhr Wolgast: Ende der Kinder-Portalpraxisklinik

Das vom Land geförderte Modellprojekt einer Kinder-Portalpraxisklinik am Wolgaster Kreiskrankenhaus läuft zum Ende des Monats aus. Die in der Tagesklinik vorgehaltenen Betten für eine stationäre Versorgung hätten nahezu leergestanden, so Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD). Die stationäre pädiatrische Versorgung in dieser Region dürfte wohl nicht gefährdet sein, denn sie wird weiterhin von zwei Einrichtungen übernommen, vom Ameos-Klinikum in Anklam und von der Universitätsmedizin in Greifswald. Bewährt habe sich zudem eine Gemeinschaftspraxis am Standort des Kreiskrankenhauses, die von drei Kinderärztinnen geführt wird. Die Schließung der Kinderstation in Wolgast im Jahr 2016 hatte in der Region eine Protestwelle ausgelöst.

