Stand: 22.02.2022 07:52 Uhr Wolgast: Einbruch in Veranstaltungsfirma – 25.000 Euro Schaden

In Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind bisher unbekannte Täter in ein Lager einer Veranstaltungsfirma eingebrochen und haben Technik im Wert von rund 25.000 Euro gestohlen. Darunter Beamer, Mischpulte, Mikrofone und Laptops. Der Diebstahl soll sich zwischen dem 17. und 21. Februar ereignet haben, die Eigentümer bemerkten diesen jedoch erst am Montag und zeigten ihn bei der Polizei an. | 22.02.2022 07:50

