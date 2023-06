Stand: 15.06.2023 14:41 Uhr Wolgast: Drei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

In Wolgast sind bei einem Verkehrsunfall drei Menschen verletzt worden. Eine Frau kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Ein Kleinwagen erfasste am Vormittag zuerst einen Rollstuhlfahrer auf der Straße. Der Autofahrer und der Mann im Rollstuhl wurden dabei verletzt. Danach geriet der Fahrer mit dem Auto nach links auf den Gehweg und erfasste dort eine Frau, ehe das Fahrzeug an einem Baum zum Stehen kam. Wie es zu dem Unfall kam, wird noch ermittelt.

