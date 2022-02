Stand: 02.02.2022 07:19 Uhr Wolgast: Demonstration gegen Corona-Politik

In Wolgast haben am Dienstagabend rund 1.400 Menschen gegen die Corona-Politik des Landes demonstriert. Bei der Kundgebung hielten sich nach Polizei-Angaben zahlreiche Teilnehmende von Beginn an nicht an die Auflage zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Erst als der Großteil einer entsprechenden Aufforderung der Polizei nachgekommen sei, habe sich der Aufzug in Bewegung setzen dürfen. Das Ganze habe sich später noch einmal wiederholt. Zwischenzeitlich sei die Demonstration deswegen gestoppt worden. | 02.02.2022 07:18