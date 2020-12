Stand: 16.12.2020 07:25 Uhr Wolgast: Bau von 1,5 Kilometer langer Peenebrücke könnte 2021 beginnen

Teil der geplanten Ortsumgehung in Wolgast soll auch eine zweispurige Brücke über den Peenestrom sein. Die Fahrbahn der Bücke würde dabei auf einer Höhe von 42 Metern Höhe verlaufen, knapp 1,5 Kilometer lang wäre sie, ihre Pylone würden rund 70 Meter in den Himmel ragen. Allein für die Peenebrücke rechnet das Land mit Kosten in Höhe von knapp 100 Millionen Euro. Das Gesamtprojekt inklusive der sechs Kilometer langen Ortsumgehung ist mit 138 Millionen Euro veranschlagt. Der Bund hat seinen Anteil noch nicht schriftlich zugesichert, heißt es vom Infrastrukturministerum. Die Pläne für die Brücke sollen im Februar zwei Wochen lang öffentlich ausliegen. Würden keine Klagen eingereicht, könnte der Bau im Herbst 2021 beginnen und die ersten Autos - wenn alles klappt - 2026 über die neue Peenebrücke rollen. | 16.12.2020 07:25