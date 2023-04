Stand: 30.04.2023 07:30 Uhr Wolgast: Autofahrer berauscht und ohne Führerschein gestoppt

In Wolgast hat die Polizei einen berauschten Autofahrer gestoppt - gegen den nun wegen mehrerer Vergehen ermittelt wird. Der 40-jährige Deutsche war den Beamten am Sonnabend bei einer Kontrolle zwischen Hanshagen und Diedrichshagen aufgefallen. Der Schnelltest war gleich bei mehreren Drogen positiv. Außerdem stellt sich heraus, dass der Mann seinen Führerschein schon vor 14 Jahren abgeben musste und er seit dem ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Neben Betäubungsmitteln fand die Polizei auch einen Schlagstock in dem Wagen des Mannes.

