Wolgast: Auto flieht vor Polizei und überschlägt sich - drei Verletzte Stand: 22.09.2024 16:28 Uhr Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ein Auto von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Drei Menschen wurden verletzt.

Nach Angaben der Polizei wollten Beamte in der Nacht zum Sonntag gegen 1.30 Uhr den Wagen in Wolgast stoppen. Der Fahrer raste jedoch mit hohem Tempo davon. Auf der B111 kam das Auto von der Straße ab und überschlug sich. Die zwei Mitfahrer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Fahrer hatte keinen Führerschein

Der 35 Jahre alte Fahrer des Autos erlitt leichte Verletzungen. Er hatte laut Polizei keine Fahrerlaubnis. Wegen des Verdachts auf Alkohol wurde eine Blutprobe entnommen. Die B111 war für eineinhalb Stunden gesperrt.

