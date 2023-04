Stand: 23.04.2023 12:55 Uhr Wolgast: Auto ausgebrannt - Polizei vermutet Brandstiftung

In Wolgast ist am Samstagabend ein Auto ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 20.54 Uhr in der Robert-Koch-Straße. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Wagen bereits vollständig in Flammen. Es entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Polizei geht ersten Erkenntnissen zufolge von Brandstiftung als Ursache aus. Die Beamten suchen nun Zeugen: Wer etwas beobachtet hat, soll sich unter der Rufnummer 03836/252224 oder bei der Onlinewache melden.

