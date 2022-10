Stand: 07.10.2022 06:56 Uhr Wolgast: Alkoholisierte Fahrerin mit 2,46 Promille gestoppt

In Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat sich am späten Donnerstagnachmittag eine Zeugin bei der Polizei gemeldet, weil sie eine Frau beobachtet hat, die mit schwankendem Gang in ein Auto stieg und davonfuhr. Die Polizei konnte die Frau dann fahrend auf einem Supermarktparkplatz aufspüren. Auch hier fiel sie durch eine auffällige Fahrweise auf. Die Atemalkoholkontrolle der 54 Jahre alten Frau ergab einen Promillewert von 2,46. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Frau zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

