Stand: 02.02.2021 17:23 Uhr Wolgast: 17 Mitarbeiter der Peenewerft mit Corona infiziert

17 Mitarbeiter der Peenewerft in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben sich in den vergangenen zehn Tagen mit dem Coronavirus angesteckt. Das bestätigte ein Sprecher der zur Luerssen-Gruppe gehörenden Werft auf Anfrage von NDR 1 Radio MV. Trotz eines Hygieneplans seien die Infektionen in unterschiedlichen Abteilungen nachgewiesen worden. Die Werftarbeiter sind nun in Quarantäne. | 02.02.2021 17:23