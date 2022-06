Wolgast: 11-Jähriger fährt Auto und beschädigt drei Fahrzeuge

Stand: 19.06.2022 12:45 Uhr

Die Polizei in Wolgast hat ein Auto gestoppt, in dem ein 11-jähriger Junge allein am Steuer saß. Während der Fahrt hatte er drei parkende Autos beschädigt.