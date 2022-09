Stand: 09.09.2022 19:49 Uhr Wolfshagen: Ortsdurchfahrt nach starkem Regen überflutet

Starker Regen hat in Wolfshagen bei Franzburg (Kreis Vorpommern-Rügen) am Freitagabend die Ortsdurchfahrt unter Wasser gesetzt. Sie musste zeitweise in beiden Richtungen wegen Überflutung gesperrt werden. Bei der Polizei ging die Meldung ein, dass das Wasser 30 Zentimeter hoch stehe. Die Feuerwehr war im Einsatz. Der Deutsche Wetterdienst hatte vor starken Niederschlägen in Teilen Vorpommerns gewarnt. Die amtliche Unwetterwarnung wurde am Abend wieder aufgehoben. | 09.09.2022 19:48

