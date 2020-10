Stand: 12.10.2020 14:37 Uhr Wolf in Mähwerk geraten

Ein Wolf ist am Sonntag bei Dudendorf im Kreis Vorpommern-Rügen zwischen Sanitz und Triebsees in das Mähwerk eines Maishäckslers geraten. Das Tier erlitt dabei schwerste Verletzungen an den Läufen und musste in Abstimmung mit dem Amtstierarzt erschossen werden. Das teilte die Polizeiinspektion Stralsund mit. Der Wolf ist eine nach europäischem Recht streng geschützte Tierart. | 12.10.2020 14:35